В ОК "Юг" отмечают, несмотря на то, что ситуация – сложная и динамичная, она полностью под контролем Сил обороны. Украинские защитники не только удерживают занятые позиции, но и бьют по оккупантам из авиации и артиллерии.
Вывозят все и всех, - Зеленский об оккупантах, которые превращают Херсонщину в "зону отчуждения"
Возле Херсона оккупанты заставляют местных жителей покинуть дома
Между тем, россияне применяют против ВСУ авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны. На правый берег противник доставил новую "порцию" мобилизованных. Они – не мотивированные да и их экипировка очень скудна.
Вблизи Херсона враг заставляет покинуть свои дома местное население. На это людям дали всего 2 дня. По дороге к временно оккупированному Крыму херсонцы проходят через тщательную проверку.
Украинская авиация ударила по районам развертывания ПВО врага
Украинская авиация нанесла 8 ударов по позициям врага: в частности, говорится о районах развертывания ПВО. Сразу 160 огневых задач выполнили наши артиллеристы.
Потери врага на Юге:
- 34 военных;
- 2 РСЗО "Град";
- 4 танка;
- 3 миномета;
- "Гиацинт".
Также украинские войска успешно "отминусовали" 3 склада боеприпасов противника.
Ситуация на Юге 28 октября: смотрите видео
Что сейчас происходит на фронте на Юге: коротко
- В ОК "Юг" подчеркнули что россияне на самом деле не собирались покидать Херсон. Своими устрашениями о подрыве ГЭС они фактически принуждали людей к депортации.
- Между тем местное население ожидает деоккупации и прихода ВСУ. Многие херсонские предприниматели перестали принимать рубли.
- Под видом "эвакуации" оккупанты просто грабят областной центр. Они вывозят все, что можно – технику, запчасти и даже окна.
К теме – как россияне проводили "эвакуацию" в Херсонской области: смотрите видео