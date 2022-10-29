В ОК "Юг" отмечают, несмотря на то, что ситуация – сложная и динамичная, она полностью под контролем Сил обороны. Украинские защитники не только удерживают занятые позиции, но и бьют по оккупантам из авиации и артиллерии.

Вывозят все и всех, - Зеленский об оккупантах, которые превращают Херсонщину в "зону отчуждения"

Возле Херсона оккупанты заставляют местных жителей покинуть дома

Между тем, россияне применяют против ВСУ авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны. На правый берег противник доставил новую "порцию" мобилизованных. Они – не мотивированные да и их экипировка очень скудна.

Вблизи Херсона враг заставляет покинуть свои дома местное население. На это людям дали всего 2 дня. По дороге к временно оккупированному Крыму херсонцы проходят через тщательную проверку.

Украинская авиация ударила по районам развертывания ПВО врага

Украинская авиация нанесла 8 ударов по позициям врага: в частности, говорится о районах развертывания ПВО. Сразу 160 огневых задач выполнили наши артиллеристы.

Потери врага на Юге:

  • 34 военных;
  • 2 РСЗО "Град";
  • 4 танка;
  • 3 миномета;
  • "Гиацинт".

Также украинские войска успешно "отминусовали" 3 склада боеприпасов противника.

Ситуация на Юге 28 октября: смотрите видео

Что сейчас происходит на фронте на Юге: коротко

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