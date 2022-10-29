В ОК "Юг" отмечают, несмотря на то, что ситуация – сложная и динамичная, она полностью под контролем Сил обороны. Украинские защитники не только удерживают занятые позиции, но и бьют по оккупантам из авиации и артиллерии.

Вывозят все и всех, - Зеленский об оккупантах, которые превращают Херсонщину в "зону отчуждения"

Возле Херсона оккупанты заставляют местных жителей покинуть дома

Между тем, россияне применяют против ВСУ авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны. На правый берег противник доставил новую "порцию" мобилизованных. Они – не мотивированные да и их экипировка очень скудна.

Вблизи Херсона враг заставляет покинуть свои дома местное население. На это людям дали всего 2 дня. По дороге к временно оккупированному Крыму херсонцы проходят через тщательную проверку.

Украинская авиация ударила по районам развертывания ПВО врага

Украинская авиация нанесла 8 ударов по позициям врага: в частности, говорится о районах развертывания ПВО. Сразу 160 огневых задач выполнили наши артиллеристы.

Потери врага на Юге:

34 военных;

2 РСЗО "Град";

4 танка;

3 миномета;

"Гиацинт".

Также украинские войска успешно "отминусовали" 3 склада боеприпасов противника.

Обратите внимание! В Черном море сейчас находятся 9 российских кораблей и катеров, среди них – 1 большой десантный корабль, 2 надводных и 1 подводный носитель ракет "Калибр".

Ситуация на Юге 28 октября: смотрите видео

Что сейчас происходит на фронте на Юге: коротко

В ОК "Юг" подчеркнули что россияне на самом деле не собирались покидать Херсон. Своими устрашениями о подрыве ГЭС они фактически принуждали людей к депортации.

Между тем местное население ожидает деоккупации и прихода ВСУ. Многие херсонские предприниматели перестали принимать рубли.

Под видом "эвакуации" оккупанты просто грабят областной центр. Они вывозят все, что можно – технику, запчасти и даже окна.

К теме – как россияне проводили "эвакуацию" в Херсонской области: смотрите видео