Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, что рядом с другим россияне вывозят из Херсона и коммунальную технику.

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Не "эвакуация", а депортация

Гуменюк отметила, что "эвакуация" выглядела как депортация. Попытки оккупационных властей показать, что они заботятся о людях, не сработала. Они обрубили связь, электричество, угрожали отсутствием теплоснабжения, затоплением территорий, якобы готовящих ВСУ после подрыва ГЭС.

Они пытались создать эффекты техногенного, цивилизационного шантажа и под прикрытием заботы о людях вывозили их на левый берег. На самом деле, во время этой так называемой эвакуации они пытались перемещать и свои военные подразделения, вооружение и технику.

– отметила спикер командования "Юг".

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Россияне пытаются строить новые оборонительные рубежи

Она продолжила, что россияне пытаются строить новые оборонительные рубежи, в том числе и на левом берегу. Они понимают, что наступление будет серьезным, поэтому им придется обороняться и там. Они не собирались покидать Херсон.

"Они пытаются создать иллюзии того, что в городе остались только гражданские. Однако это они переодеваются в гражданское и расселяются по тем домам, откуда настоящие херсонцы уехали. Они пытались создать у всех впечатление, что Херсон готовится к уличным боям", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, оккупанты создают картинку того, что ВСУ готовы биться за Херсон так, что уничтожат мирных жителей. Именно на этом они и играли, когда пытались эвакуировать местных.

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