Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он считает, что захватчики попытаются нанести ущерб генерации и балансу энергорынка.

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Какова вероятность терактов перед уходом россиян из Херсона

Хлань считает, что российские оккупанты действительно во время своего ухода из Херсона будут готовить провокации с подрывами. Надо понимать, что они будут идти на что угодно.

Серию терактов они точно совершат. Кстати, один из терактов был на днях – оккупанты фактически взорвали одно из отделений полиции,

– заметил военнослужащий ВСУ.

По его словам, очень важно, что абсолютно никого в этом участке не было. Сами оккупанты утверждают, что пострадала только собака, которая была у входа.

Но, отметил депутат Херсонского облсовета, мы понимаем, что это исключительно провокация самих захватчиков – так они демонстрируют, что будет происходить не только в отделениях полиции, а может быть и в жилых кварталах.

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Могут оккупанты взорвать дамбу Каховской ГЭС

Хлань надеется, что в вопросе плотины Каховской ГЭС россияне все же будут руководствоваться здравым смыслом, ведь гораздо больший ущерб будет нанесен их укреплениям, которые оккупанты сейчас строят на левом берегу Днепра.

Они будут все затоплены,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

В то же время он отметил, что захватчики, скорее всего, поразят электрическую часть плотины Каховской ГЭС, чтобы нанести ущерб генерации и балансу энергорынка.

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