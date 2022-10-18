Об этом во время телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг". Она отметила, что украинские военные в рамках контрнаступления продолжают приближаться к Херсону. Правда, о его освобождении говорить еще рано.

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До Херсона уже близко

Просторами Херсонщины мы двигаемся вперед. Непосредственно до самого областного центра уже не так далеко, но работы еще много,

– подчеркнула она.

По словам Гуменюк, враг увеличил свою корабельную группировку, хоть море со стороны Украины и продолжает штормить. По данным ведомства, в акватории Черного моря находится 6 кораблей, из которых 2 – ракетоносители. Кроме того, по водам курсируют 2 больших десантных корабля.

"Это психологическая операция. Прозрачный намек на то, что десантная операция возможна, и они к чему-то готовятся. Но ракетоносители снаряжены около 16 ракетами типа "Калибр" и могут быть использованы по любому региону", – подчеркнула Гуменюк.

Представитель командования отметила, что высокоточные ракеты враг может использовать для атаки объектов критической инфраструктуры Украины. Она попросила не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. В то же время призвала не паниковать, ведь врагу это играет только на руку.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению на Херсон

Как отметили накануне в Генштабе ВСУ, в самом Херсоне росгвардия занимается возведением оборонных позиций. Но они не слишком уверены, что смогут добиться желаемых результатов. Так что одновременно занимаются планом "Б"

Он предусматривает вывоз коллаборантов, а также их семей на временно оккупированный полуостров Крым. Заметим, что ранее туда перебрались сотрудники банков. Кроме того, оккупанты буквально похитили имущество банковских учреждений и пенсионного фонда.

Но это еще не все. Массово из Херсонщины бегут также сотрудники ФСБ. Выбираются они вместе со своими родными. Более того, у них даже есть план эвакуации. Так что россиян заранее подготовили к тому, что ВСУ вскоре освободят захваченные территории.

Интересно, что журналисты Financial Times сделали прогноз на основе имеющихся данных. Речь идет о том, что Херсон украинские военные могут освободить до конца октября. Но следует понимать, что оккупанты получили от Путина задачу продержаться в городе любой ценой. То есть стоять насмерть.

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