Про це під час телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь". Вона зауважила, що українські військові у рамках контрнаступу продовжують наближатися до Херсона. Правда, про його звільнення говорити ще зарано.

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До Херсона уже близько

Просторами Херсонщини ми рухаємося вперед. Безпосередньо до самого обласного центру вже не так далеко, але роботи ще багато,

– наголосила вона.

За словами Гуменюк, ворог збільшив своє корабельне угруповання, хоч море з боку України і продовжує штормити. За даними відомства, в акваторії Чорного моря перебуває 6 кораблів, з яких 2 – ракетоносії. Крім того, водами курсують 2 великі десантні кораблі.

"Це психологічна операція. Прозорий натяк на те, що десантна операція можлива, і вони до чогось готуються. Але ракетоносії споряджені близько 16 ракетами типу "Калібр" і можуть бути використані по будь-якому регіону", – підкреслила Гуменюк.

Речниця командування зазначила, високоточні ракети ворог може використовувати для атаки об'єктів критичної інфраструктури України. Тож вона попрохала не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Водночас закликала не панікувати, адже ворогові це грає лише на руку.

Окупанти готуються до контрнаступу на Херсон

Як зазначили напередодні у Генштабі ЗСУ, у самому Херсоні росгвардія займається зведення оборонних позицій. Але вони не надто впевнені, що зможуть досягнути бажаних результатів. Тож одночасно займаються планом "Б"

Він передбачає вивезення колаборантів, а також їхніх сімей до тимчасово окупованого півострова Крим. Зауважимо, що раніше туди перебралися співробітники банків. Крім того, окупанти буквально викрали майно банківських установ і пенсійного фонду.

Але і це ще не все. Масово з Херсонщини втікають також співробітники ФСБ. Вибираються вони спільно зі своїми рідними. Ба більше, у них навіть є план евакуації. Тож росіян заздалегідь підготували до того, що ЗСУ невдовзі звільнять захоплені території.

Цікаво, що журналісти Financial Times зробили прогноз на основі наявних даних. Мовиться про те, що Херсон українські військові можуть звільнити до кінця жовтня. Але слід розуміти, що окупанти отримали від Путіна завдання протриматися у місті за будь-яку ціну. Себто стояти на смерть.

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