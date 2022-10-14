Водночас після пошкодження Кримського мосту на 50% знизилося постачання російських військ у Криму й на материковому Півдні України. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

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Коли росіян можна буде витиснути з Херсона

Через це все найбільше постраждало саме правобережне угруповання російських військ на Херсонщині. Тому вони зараз починають використовувати армійські запаси, яких хватить щонайменше на тиждень.

Тобто вже через тиждень вони відчуватимуть снарядний "голод". Західні ЗМІ, найімовірніше, саме на цьому й орієнтуються. Втім, міст знищений ще не повністю,

– наголосив Роман Світан.

На його думку, якщо на Кримському мосту відбудеться ще й другий удар, от тоді й можна буде говорити про повне припинення постачання.

"Тобто лише після другого удару тиждень відраховувати. І тільки тоді вже можна буде говорити, що проведено деокупації правобережжя. Адже угруповання тоді "присядуть" на недоторканні запаси боєкомплекту й можна буде їх більш-менш спокійно вичавити або знищити", – пояснив військовий експерт.

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Чи будуть росіяни втікати з Херсона

Раніше російський диктатор Владімір Путін наказував втримувати Херсон за будь-яку ціну. Втім, гауляйтери вже публічно просять про евакуацію.

Фахівець вважає, що росіяни наразі розглядають усі варіанти. Й один з таких варіантів – евакуація правобережного угруповання. У цей же час зрадники найперше думають лише про власну шкуру.

Вони будуть вивозити свої сім'ї найпершими, але зробити цього приховано не вдасться, адже це завжди буде дуже медійно. Тому вони й запускають таку медійну хвилю під виглядом евакуації всього населення,

– пояснив Роман Світан.

Він відзначив, що відступ з правого берега Дніпра з військової точки зору – це найбільш оптимальний варіант, щоб врятувати більшу частину особового складу підрозділів, які нині перебувають у Херсоні.

Прогноз щодо деокупації Херсона