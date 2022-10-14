Кожного дня українські солдати завдають ворогу нищівних атак на Херсонщині, зокрема ЗСУ нещодавно знищили командний пункт ворога. Лінія фронту зміщується до села Милового.

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Вояки зачистили котел та просуваються вглиб області

Як повідомляють у Херсонській обласній раді, нашій армії вдалось зачистили котел на Херсонщині – ЗСУ зі західного напрямку звільняють населені пункти на правому березі Дніпра.

Зараз ця лінія деокупації проходить у напряму від Давидового Брода до Дудчан, від одного берега Інгульця до Дніпра. Тобто котел, в який наші ЗСУ взяли окупантів, вже зачищено і лінія фронту наблизилась до Берислава і проходить біля Милового

– сказав депутат Сергій Хлань.



ЗСУ впритул до Милового на Херсонщині / Скриншот з Deep State

Зверніть увагу! За офіційною інформацією, Збройним Силам вдалось звільнити 1170 квадратних кілометрів території на Херсонщині. Це 29 населених пунктів на півночі Херсону в Бериславському районі.

Окрім того, депутат облради Хлань зазначив, що зараз у деокупованих містах та селах працює поліція. Силовики фіксують всі злочини російських солдатів та відкривають кримінальні провадження проти окупантів за скоєні злочини.

Згодом ми станемо свідками оприлюднення цих злочинів,

– повідомив чиновник.

Актуальна інформація про контрнаступ на Херсон

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що ЗСУ тиснуть на окупантів на трьох напрямках і планують відкрити ще четвертий. За його словами, бойова ініціатива зараз перебуває на українському боці. Також Мусієнко пояснив, чому звільнення українських територій відбувається не так швидко, як хотілось би.

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Про успіхи українських солдатів також говорять у Сполучених Штатах Америки. Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що міжнародні партнери зроблять усе можливе, аби Україна подолала ворога. Він спрогнозував, що контрнаступ наших вояків триватиме упродовж всієї зими.

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