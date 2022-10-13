На початку жовтня російські війська вимушені були відступити приблизно на 20 кілометрів на північ від Херсону. Про це розповіли у розвідці Великої Британії.

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Росіяни готуються до боїв за Херсон

Саме після цього російські війська, як припускають у розвідці, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове.

Зараз вздовж цієї лінії фронту тривають важкі бої, особливо на західній його частині. Ба більше, просування українців на Херсонському напрямку означає, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. За словами британців, зараз більшість російських військ на цій лінії фронту залишаються нечисельними частинами Повітряно-десантних військ.

Також стало відомо, що окупаційна влада, ймовірно, готується до боїв за Херсон. Так, вона уже наказала готуватися до евакуації частини мирних жителів з міста.

Де знаходиться Милове: дивіться карту

Успіхи на Півдні України за добу

В ОК "Південь" повідомили, що обстановка в операційній зоні залишається стабільно складною, але контрольованою. Авіація України там відпрацювала 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки та живої сили ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. Тож лише на цьому напрямку ворог втратив 36 своїх окупантів. Ба більше, за добу армії України на Півдні вдалося знищити:

1 танк,

2 паливозаправники,

2 одиниці бронетехніки,

3 артсистеми крупного калібру,

4 гелікоптери,

5 складів з боєприпасами,

5 БпЛА.

Як повідомили в командуванні, безпілотники знищили над Вінниччиною та Черкащиною.

У регіоні залишаються актуальними можливі ракетні удари, атаки дронами-камікадзе та ракетно-артилерійські обстріли. Також там маневрує корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів, я з яких напоготові до застосування 3 великих десантних кораблі, 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами". Тому в ОК "Південь" закликали не нехтувати сигналами повітряної оборони.

"Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно", – підкреслили в командуванні.

Втрати Росії на фронті: останні новини

За останню добу захисникам України вдалося знищити ще 420 росіян, а загальна кількість мертвих російських окупантів сягнула 63 800 осіб. Окрім того, знищили 6 танків, 6 гелікоптерів, 33 безпілотники та багато іншої ворожої техніки.

В мережі появилась інформація, що безповоротні втрати Росії вже могли перевищити 90 тисяч військових. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на два джерела в спецслужбах країни-агресорки.

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