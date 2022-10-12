Це дозволило вирівняти лінію фронту, що підійти до Берислава, що важливо стратегічно. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Які населені пункти звільнили

Так, з'явилася інформація, що Збройні сили України остаточно озвучили про звільнення ще 5 населених пунктів в Бериславському районі:

Нововасилівка,

Новогригорівка,

Нова Кам'янка,

Трифоновка,

Червоне.

Ці населені пункти фактично вирівнюють лінію фронту та дозволяють захисникам України підійти до боїв за Берислав і передмістя Берислава.

Чому це важливо

Берислав знаковий тим, що це місто, яке виходить до контролю над греблею Каховською ГЕС на правому березі Дніпра,

– зазначив Сергій Хлань.

Саме у цьому місті окупанти облаштували тимчасові переправи через шлюз Каховської ГЕС, а відтак хоч і не в повному обсязі, але мають змогу там перекидати озброєння і підсилювати свої угрупування. Ба більше, неподалік Нової Каховки вони навели альтернативні переправи.

Саме тому контроль над Бериславом і вихід на греблю Каховської ГЕС є стратегічно важливим.

Зверніть увагу! За словами депутата Херсонської обласної ради, Збройні сили України фактично впритул вже підійшли до контролю над цими територіями.

Контрнаступ на Півдні: останні новини

12 жовтня стало відомо, що на Півдні українські захисники знищили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів за 18 хвилин. Це стало можливим завдяки нашим зенітним ракетним підрозділам на Півдні.

Також за добу ЗСУ на Півдні нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі. А також знищили склад окупантів біля Дудчан.

Російські окупанти втікають з зайнятих позицій. Так, спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров показав відео, на якому зафіксували цілий танковий батальйон Т-62. Його російські загарбники поспіхом покинули на Херсонщині.

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