Це дозволило вирівняти лінію фронту, що підійти до Берислава, що важливо стратегічно. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Які населені пункти звільнили
Так, з'явилася інформація, що Збройні сили України остаточно озвучили про звільнення ще 5 населених пунктів в Бериславському районі:
- Нововасилівка,
- Новогригорівка,
- Нова Кам'янка,
- Трифоновка,
- Червоне.
Ці населені пункти фактично вирівнюють лінію фронту та дозволяють захисникам України підійти до боїв за Берислав і передмістя Берислава.
Чому це важливо
Берислав знаковий тим, що це місто, яке виходить до контролю над греблею Каховською ГЕС на правому березі Дніпра,
– зазначив Сергій Хлань.
Саме у цьому місті окупанти облаштували тимчасові переправи через шлюз Каховської ГЕС, а відтак хоч і не в повному обсязі, але мають змогу там перекидати озброєння і підсилювати свої угрупування. Ба більше, неподалік Нової Каховки вони навели альтернативні переправи.
Саме тому контроль над Бериславом і вихід на греблю Каховської ГЕС є стратегічно важливим.
Контрнаступ на Півдні: останні новини
- 12 жовтня стало відомо, що на Півдні українські захисники знищили щонайменше 4 ударних вертольоти окупантів за 18 хвилин. Це стало можливим завдяки нашим зенітним ракетним підрозділам на Півдні.
- Також за добу ЗСУ на Півдні нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі. А також знищили склад окупантів біля Дудчан.
- Російські окупанти втікають з зайнятих позицій. Так, спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров показав відео, на якому зафіксували цілий танковий батальйон Т-62. Його російські загарбники поспіхом покинули на Херсонщині.
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