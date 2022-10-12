Відтак, наші бійці знищили щонайменше 4 ударних вертольоти ворога (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ.

Важливо Росія не здатна здобути перевагу в повітрі, що виключає килимові бомбардування України, – ISW

Ворожі цілі вдалося уразити з 8:40 по 8:58 12 жовтня. За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту.

Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться,

– наголосили у Повітряних силах ЗСУ

Додамо, що російські військові зранку 11 жовтня намагалися іранськими дронами атакувати Одещину та Миколаївщину. Та відразу 8 дронів ворога були збиті. Атака окупантів тривала пізно вночі між 3:30 та 05:30 години.

А 9 жовтня ворожий літак Су-24 "приліг відпочити" в полі у Ростові. Вочевидь, він вирішив, що краще впасти на своїй рідній землі, аніж на чужині – в Україні.

Втрати ворога станом на 12 жовтня

Чисельність "другої армії світу" різко скорочується завдяки нашим захисникам. Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили вже більш ніж 63 тисячі своїх солдатів. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 270 осіб.

Починаючи від 24 лютого, станом на ранок 12 жовтня втрати російської армії у повномасштабній війні проти України склали:

особового складу – приблизно 63 380 осіб;

танків – 2 505 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 181 одиниць;

артилерійських систем – 1 507 одиниць;

РСЗВ – 355 одиниця;

засоби ППО – 182 одиниці;

літаків – 268 одиниць ;

гелікоптерів – 235 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 одиниці;

крилаті ракети – 315 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 927 одиниць;

спеціальна техніка – 136 одиниць.

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