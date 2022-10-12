Следовательно, наши бойцы уничтожили по меньшей мере 4 ударных вертолета врага (предположительно Ка-52), которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск.

Важно Россия не может получить преимущество в воздухе, что исключает ковровые бомбардировки Украины

Вражеские цели удалось поразить с 8:40 по 8:58 12 октября. По предварительным данным один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится,

– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ

Добавим, что российские военные утром 11 октября пытались иранскими дронами атаковать Одесскую и Николаевскую. Но сразу 8 дронов врага были сбиты. Атака оккупантов продолжалась глубокой ночью между 3:30 и 05:30 часами.

А 9 октября вражеский самолет Су-24 "прилег отдохнуть" в поле в Ростове. Очевидно, он решил, что лучше упасть на своей родной земле, чем на чужбине – в Украине.

Потери врага по состоянию на 12 октября

Численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря нашим защитникам. С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли уже более 63 тысяч своих солдат. Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 270 человек.

Начиная с 24 февраля, по состоянию на утро 12 октября потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили:

личного состава – примерно 63 380 человек;

танков – 2 505 единиц;

боевых бронированных машин – 5 181 единица;

артиллерийских систем-1 507 единиц;

РСЗО – 355 единиц;

средства ПВО – 182 единицы;

самолетов – 268 единиц;

вертолетов – 235 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 129 единиц;

крылатые ракеты – 315 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 927 единиц;

специальная техника – 136 единиц.

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