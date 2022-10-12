Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 270 человек. Также у оккупантов стало меньше техники.
Стоит отметить За сутки Россия запустила по Украине почти 30 ракет: сколько удалось уничтожить украинской ПВО
Общие боевые потери противника составили:
- личного состава – примерно ... человек;
- танков – … единиц;
- боевых бронированных машин – … единиц;
- артиллерийских систем – … единиц;
- РСЗО – … единица;
- средства ПВО – … единиц;
- самолетов – … единиц;
- вертолетов – … единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – … единицы;
- крылатые ракеты – … единиц;
- корабли и катера – … единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – … единица;
- специальная техника – … единицы.