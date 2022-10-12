Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 270 человек. Также у оккупантов стало меньше техники.

Стоит отметить За сутки Россия запустила по Украине почти 30 ракет: сколько удалось уничтожить украинской ПВО

Общие боевые потери противника составили: