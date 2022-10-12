Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 270 осіб. Також в окупантів поменшало техніки.

Варте уваги Сили ППО збили 18 крилатих ракет, а також дрони-камікадзе та БпЛА

Загальні бойові втрати противника

Починаючи від 24 лютого, станом на ранок 12 жовтня втрати російської армії у повномасштабній війні проти України склали:

особового складу – приблизно 63 380 осіб;

танків – 2 505 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 181 одиниць;

артилерійських систем – 1 507 одиниць;

РСЗВ – 355 одиниця;

засоби ППО – 182 одиниці;

літаків – 268 одиниць ;

гелікоптерів – 235 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 одиниці;

крилаті ракети – 315 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 927 одиниць;

спеціальна техніка – 136 одиниць.

Зверніть увагу! Через постійне надходження уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри скоригують та опублікують окремо впродовж дня. Завтра, 13 жовтня, вже до скоригованих цифр додадуть втрати ворога за попередню добу.