Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 270 осіб. Також в окупантів поменшало техніки.

Варте уваги Сили ППО збили 18 крилатих ракет, а також дрони-камікадзе та БпЛА

Загальні бойові втрати противника

Починаючи від 24 лютого, станом на ранок 12 жовтня втрати російської армії у повномасштабній війні проти України склали:

  • особового складу – приблизно 63 380 осіб;
  • танків – 2 505 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 5 181 одиниць;
  • артилерійських систем – 1 507 одиниць;
  • РСЗВ – 355 одиниця;
  • засоби ППО – 182 одиниці;
  • літаків – 268 одиниць ;
  • гелікоптерів – 235 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 одиниці;
  • крилаті ракети – 315 одиниць;
  • кораблі та катери – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 927 одиниць;
  • спеціальна техніка – 136 одиниць.