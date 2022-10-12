Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за добу кількість загарбників скоротилася ще на 270 осіб. Також в окупантів поменшало техніки.
Варте уваги Сили ППО збили 18 крилатих ракет, а також дрони-камікадзе та БпЛА
Загальні бойові втрати противника
Починаючи від 24 лютого, станом на ранок 12 жовтня втрати російської армії у повномасштабній війні проти України склали:
- особового складу – приблизно 63 380 осіб;
- танків – 2 505 одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 181 одиниць;
- артилерійських систем – 1 507 одиниць;
- РСЗВ – 355 одиниця;
- засоби ППО – 182 одиниці;
- літаків – 268 одиниць ;
- гелікоптерів – 235 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 одиниці;
- крилаті ракети – 315 одиниць;
- кораблі та катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 927 одиниць;
- спеціальна техніка – 136 одиниць.