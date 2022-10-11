Такі дані в ефірі національного телемарафону оприлюднив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Отож 18 ракет ворога так і не долетіли до свого місця призначення.

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Деталі про успішну роботу ППО 11 жовтня

Після 7 години ранку в небо піднялися бомбардувальники. Зранку 4 крилаті ракети знищили на Півдні. Станом на 12:20 є свіжа інформація про те, що знищені ще 14 крилатих ракет. Тобто загалом 18 ракет,

– розповів Ігнат.

Він додав, що з 3 години ночі до 05:30 ранку атакували Південь України дронами-камікадзе іранського виробництва. Військові ОК "Південь" збили одразу 8 безпілотників, тобто більшість з тих, які запустили росіяни.

Зранку першу хвилю атак окупанти здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95, які вилетіли з Каспійського регіону. Це стратегічні ракетоносці, які можуть нести по 8 – 12 ракет Х-101 й Х-155. Одна така ракета коштує 30 мільйонів доларів, адже вона долає відстань у 5 тисяч кілометрів і може вражати ціль з точністю у 10 метрів.

Росіяни запустили близько 4 таких ракет. Усіх їх знищили.

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Що відомо про ракетні обстріли України

Ранок 11 жовтня почався в українців як і день перед тим – з довгої повітряної тривоги. Під час неї влучання були по 2 об'єктах енергетики у Львівській області. Внаслідок атаки одна людина постраждала. 30% міста перебувають без світла, також подекуди виникли проблеми з водопостачанням.

У Вінницькій області росіяни атакували Ладижинську ТЕС, а на Запоріжжі – житлові будинки. У Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровської, Одеській та Київській областях ворожі ракети збили сили ППО.

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