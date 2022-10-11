У понеділок, 10 жовтня, російські загарбники запустили десятки ракет по мирному населенню українських міст. Ворожий снаряд вбив Оксану Леонтьєву – медикиню лікарні ОХМАТДИТ.
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Колеги написали про смерть лікарки
Пані Оксана вранці, як завжди, їхала на роботу в лікарню. О 08:30 пролунали перші вибухи в Шевченківському районі столиці, опісля ворог обстріляв інші райони, влучаючи в цивільні автомобілі. В одному з авто була Оксана Леонтьєва.
Колеги лікарки повідомили про її смерть у фейсбуці. Вони опублікували світлину з колегою.
Оксана Леонтьєва з працівниками ОХМАТДИТу / Фото з фейсбуку Олександра Лисиці
Сьогодні наш колектив втратив Оксану Леонтьєву. Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою…. Ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам його вирвало з грудей російська ракета, коли ти їхала на роботу рятувати людей,
– написав працівник лікарні пан Олександр.
Він вшанував світлу пам'ять про лікарку та написав, що ніколи колеги її не забудуть.
Син Леонтьєвої залишився сиротою
Відомо, що у загиблої залишився маленький син Григорій – йому не більше 5 років. Є фото в фейсбуці Оксани 2017 року, де видно, що вона чекає немовля.
Вагітна Оксана Леонтьєва / Фото з її фейсбуку
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Інформація про обстріл столиці 10 жовтня
- Віталій Кличко о 08:30 підтвердив вибухи в Києві. Ракети влучили, за його словами, просто у центр міста.
- Згодом з'явилися фото та відеодокази наслідків "прильотів". Окупанти влучили у дитячий майданчик, а міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що через обстріли пошкоджені бібліотека, університет Шевченка та Будинок учителя.
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба написав, що рятувальники оперативно почали працювати на місці завалів. Відомо про 6 загиблих та 50 травмованих осіб.
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