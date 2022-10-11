У понеділок, 10 жовтня, російські загарбники запустили десятки ракет по мирному населенню українських міст. Ворожий снаряд вбив Оксану Леонтьєву – медикиню лікарні ОХМАТДИТ.

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Колеги написали про смерть лікарки

Пані Оксана вранці, як завжди, їхала на роботу в лікарню. О 08:30 пролунали перші вибухи в Шевченківському районі столиці, опісля ворог обстріляв інші райони, влучаючи в цивільні автомобілі. В одному з авто була Оксана Леонтьєва.

Колеги лікарки повідомили про її смерть у фейсбуці. Вони опублікували світлину з колегою.



Оксана Леонтьєва з працівниками ОХМАТДИТу / Фото з фейсбуку Олександра Лисиці

Сьогодні наш колектив втратив Оксану Леонтьєву. Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою…. Ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам його вирвало з грудей російська ракета, коли ти їхала на роботу рятувати людей,

– написав працівник лікарні пан Олександр.

Він вшанував світлу пам'ять про лікарку та написав, що ніколи колеги її не забудуть.

Син Леонтьєвої залишився сиротою

Відомо, що у загиблої залишився маленький син Григорій – йому не більше 5 років. Є фото в фейсбуці Оксани 2017 року, де видно, що вона чекає немовля.



Вагітна Оксана Леонтьєва / Фото з її фейсбуку

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблої лікарки. Світла пам'ять.

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Інформація про обстріл столиці 10 жовтня

Віталій Кличко о 08:30 підтвердив вибухи в Києві. Ракети влучили, за його словами, просто у центр міста.

Згодом з'явилися фото та відеодокази наслідків "прильотів". Окупанти влучили у дитячий майданчик, а міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що через обстріли пошкоджені бібліотека, університет Шевченка та Будинок учителя.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба написав, що рятувальники оперативно почали працювати на місці завалів. Відомо про 6 загиблих та 50 травмованих осіб.

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