Наразі вже відомо про збиття декількох ракет. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Яка ситуація на Київщині

За словами Кулеби, майже по всій Київській області працює ППО. Також відомо про збиті ракети.

Маємо прильоти по приватному сектору у двох громадах. Є постраждалі. На місцях працюють усі необхідні служби. Залишайтеся в укриттях!

– наголосив він.

Як стало відомо, ворожий обстріл стався в одному із сіл у Вишгородському районі Київщини.

"Росіяни докотились до того, що руйнують приватні оселі мирних жителів. Пошкоджено 8 будинків", – заявив Андрій Нєбитов.

У Вишгородському районі є прильоти / фото Андрій Нєбитов