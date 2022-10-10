Уже известно о сбитии нескольких ракет. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Какая ситуация в Киевской области

По словам Кулебы, почти по всей Киевской области работает ПВО. Также известно о сбитых ракетах.

Есть прилеты по частному сектору в двух общинах. Есть пострадавшие. На местах работают все необходимые службы. Оставайтесь в укрытиях!

– подчеркнул он.

Как стало известно, вражеские обстрелы произошли в одном из сел в Вышгородском районе Киевщины.

"Россияне докатились до того, что разрушают частные дома мирных жителей. Повреждены 8 домов", – заявил Андрей Небитов.

В Вышгородском районе есть прилеты / фото Андрей Небитов