Уже известно о сбитии нескольких ракет. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Какая ситуация в Киевской области
По словам Кулебы, почти по всей Киевской области работает ПВО. Также известно о сбитых ракетах.
Есть прилеты по частному сектору в двух общинах. Есть пострадавшие. На местах работают все необходимые службы. Оставайтесь в укрытиях!
– подчеркнул он.
Как стало известно, вражеские обстрелы произошли в одном из сел в Вышгородском районе Киевщины.
"Россияне докатились до того, что разрушают частные дома мирных жителей. Повреждены 8 домов", – заявил Андрей Небитов.
В Вышгородском районе есть прилеты / фото Андрей Небитов