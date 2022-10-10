Дмитро Кулеба перебував у країнах Африки, аби налагодити дипломатичні зв'язки з різними державами. 10 жовтня після масованих атак на міста України він повідомив, що повертається додому.

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Кулеба готує відповідь масованим атакам зі сторони Росії

Очільник МЗС повідомив, що він від ранку контактує з партнерами, аби окупанти не залишились не покараними.

Сьогодні з самого ранку я перебуваю в постійному контакті з партнерами, щоб координувати рішучу відповідь на атаки росіян. Я також перериваю свій африканський тур і негайно повертаюся в Україну,

– написав Дмитро Кулеба у своєму твітері.

Відповідну заяву він зробив близько 11 години.

Розмова Кулеби з міністеркою закордонних справ Канади

Згодом керівник МЗС України написав, що контактував з Мелані Жолі – міністеркою закордонних справ Канади.

Я говорив зі своєю канадським колегою Мелані Жолі, яка запевнила мене, що відповіддю на варварські напади Росії буде ще рішучіша практична підтримка України,

– написав Кулеба.

Він також наголосив, що партнери мають об'єднувати зусилля, щоб негайно забезпечити Україну системами протиповітряної та протиракетної оборони.