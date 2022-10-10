Дмитрий Кулеба находился в странах Африки, чтобы наладить дипломатические связи с разными государствами. 10 октября после массированных атак на города Украины он сообщил, что возвращается домой.

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Кулеба готовит ответ массированным атакам со стороны России

Глава МИД сообщил, что он с утра контактирует с партнерами, чтобы оккупанты не остались не наказанными.

Сегодня с самого утра я нахожусь в постоянном контакте с партнерами, чтобы координировать решительный ответ на атаки россиян. Я также прерываю свой африканский тур и немедленно возвращаюсь в Украину,

– написал Дмитрий Кулеба в своем твиттере.