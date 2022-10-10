Соответствующую информацию президент сообщил в ходе обращения 10 октября. Президент назвал две цели дронов Shahed.

Заметьте Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах

Зеленский обратился к украинцам из центра Киева

Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Shahed,

– сказал Зеленский.

По словам президента Украины у российских оккупантов есть две мишени:

энергообъекты по всей стране : Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг государства. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны;

Люди : специально выбрали такое время, такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

Обращение Зеленского из центра Киева: видео

Есть перебои с электричеством, но нет с нашей уверенностью в победе

"Но. Мы – украинцы. Помогаем друг другу. Верим в себя. Восстанавливаем все разрушенное.

Сейчас могут быть временные перебои с электричеством, но никогда не будет перебоев с нашей уверенностью – уверенностью в победе", – отметил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что враг нанес такие удары потому, что хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали.

Но бежать мы можем только вперед и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше,

– пообещал Зеленский.

По его словам, в Украине работают спасатели, работает ПВО. По состоянию на 11 часов 10 октября 38 воздушных целей сбиты.

Владимир Зеленский призвал людей находиться в укрытиях. Пообещал, что благодаря помощи наших военных все будет нормально.

"Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него", – сказал Владимир Зеленский.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты утром 10 октября атаковали Ровненскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую, Николаевскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, Киевскую области и Киев. Подробнее о взрывах во Львовской области читайте по ссылке .