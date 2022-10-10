После того, как был зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове, на место выехали соответствующие службы. Во Львове из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому горячая вода не подается.
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Часть Львова без электроэнергии
Андрей Садовый сообщил, что запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы возобновить водоснабжение в городе. Мэр Львова рассказал, что часть города без электроэнергии. Также не работает треть светофоров.
После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики. Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях.
До завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!,
– написал Садовый.
С самого утра по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая продолжается до сих пор. Российские военные массово атакуют ракетами украинские города.
Во Львове около 9 утра было слышно несколько взрывов, однако глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что работает ПВО.
Кроме Львова, взрывы раздавались в:
- Киеве
- Днепре
- Харькове
- Одессе
- Тернополь
- Житомире
- Кременчуге
- Конотопе
- Хмельницком
- Ровно
- Ивано-Франковске
- Кривом Роге.
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