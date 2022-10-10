Після того, як було зафіксовано вибух на об'єкті критичної інфраструктури у Львові, на місце виїхали відповідні служби. У Львові через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Через це на разі гаряча вода не подається.

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Частина Львова без електроенергії

Андрій Садовий повідомив, що були запущені резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Мер Львова розповів, що частина міста без електроенергії. Також не працює третина світлофорів.

Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники. Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення.

До завершення тривоги залишайтесь в укриттях!,

– написав Садовий.

Від самого ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Російські військові масово атакують ракетами українські міста.

У Львові близько 9 ранку було чути кілька вибухів, однак глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що працює ППО.

Крім Львова, вибухи лунали у:

Києві

Дніпрі

Харкові

Одесі

Тернополі

Житомирі

Кременчуці

Конотопі

Хмельницькому

Рівному

Івано-Франківську

Кривому Розі.

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