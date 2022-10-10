Тривоги почали ширитися зі Східної України та поступово "повзуть" у бік Півночі.

Важливо С-300, авіація, дрони-камікадзе: на Півдні ворог усіма силами намагається зупинити ЗСУ

Станом на 07:30, 10 жовтня, сирени завили у всіх областях України. Телеграм-канали пишуть, що, попередньо, ворог випустив ракети з Каспійського моря. Орієнтовний час "підльоту" складає приблизно годину.



В Україні оголосили повітряну тривогу / Фото "єМапа"

Ракетні обстріли України: останні новини

Російські загарбники не припиняють обстрілів українських міст. Уночі 10 жовтня окупанти продовжили терор українців. Вибухи пролунали у Миколаєві та Запоріжжі. Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили близько 1:46. Водночас почали надходити перші повідомлення про вибухи у місті.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив черговий обстріл міста. За його словами, Росія знову випустила близько десятка ракет. Згодом стало відомо, що окупанти зруйнували житловий багатоповерховий будинок у центрі міста. Унаслідок атаки є постраждалі.

Зауважимо, що російські окупанти протягом тижня масовано обстрілювали Запоріжжя. Внаслідок ворожих атак загинули понад 40 мирних жителів. Володимир Зеленський зазначив, що очевидно, що країна-терористка не хоче миру. Це вона доводить щодня і щоночі.

Варте уваги – Зеленський розповів деталі обстрілу Запоріжжя: дивіться відео