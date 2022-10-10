Ситуація лишається стабільно складною, але контрольованою. ЗСУ продовжують активні дії, а ворог веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

До теми Ворог втікає, а звільнені території збільшуються: ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні

Як окупанти намагаються зупинити ЗСУ

Загарбники завдають вогневе ураження по наших позиціях, застосовують армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони ворог продовжує атакувати С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе.

Для запобігання просування наших військ – здійснює мінування місцевості. На напрямок просування наших військ ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки,

– зазначили в ОК "Південь".

ЗСУ знищують ворога

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії окупанти продовжують повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Втім, наші протиповітряні сили їх нищать. Ще два літальні апарати "Орлан-10" летально приземлено в Миколаївському районі.

Також ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Але зазнав суттєвих втрат та відступив на вихідні позиції.

Крім того, тривають авіаудари. За минулу добу їх було 7, 5 з яких по Давидову Броду. А дрон-камікадзе атакував Дудчани, але без суттєвих втрат.

Ввечері з акваторії Чорного моря завдано ракетного удару в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця. З "Градів" і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

Наша авіація завдала 99 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 246 вогневих завдань.

Орієнтовні втрати противника за добу становлять:

44 окупанти;

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

4 танки;

10 одиниць автобронетехніки;

4 міномети 120 калібру.

Також пошкоджені 2 танки, 2 бронемашини та самохідна гаубиця "Мста-С".

"У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні. На Україну спрямовано 40 "Калібрів", – зауважили у відомстві.

Що відбувається на Півдні

Кримський міст отримав серйозні пошкодження внаслідок вибуху 8 жовтня. Через це в окупантів виникли проблеми з постачанням своїх військ на Півдні.

Обстановка на Півдні залишається складною та динамічною у розвитку. Але наші сили тримають контроль над ситуацією і змушують ворога відступати.

Наталія Гуменюк розповідала, що ЗСУ просуваються на Півдні. Вони звільнили вже понад 29 населених пунктів.

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