Про це 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, у зв'язку із вибухом на Кримському мосту вантажообіг упав приблизно вдвічі.

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Арестович зазначив, що, якщо взяти за версію, що підрив стався через вантажівку, то в ній могло бути близько 9 тонн вибухівки.

Ми маємо факт – два прольоти склалися і частково пошкоджена залізнична гілка, яка йде вище,

– сказав радник глави ОП.

За його словами, росіяни вже заявили, що вже запустили Кримським мостом перший вантажний потяг. Але з автомобільним полотном так легко не буде.

З погляду постачання російського південного угруповання ми вже маємо певні проблеми, які швидко не будуть вирішені,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що окупанти вже показали запущені легкові автівки. Але зрозуміло, що великі вантажі з танками там не пройдуть.

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Вантажообіг уже значно впав

Арестович зауважив, що взагалі на Кримському мосту повинна бути здійснена серйозна перевірка та аналіз руйнувань, зокрема щодо опор, які там неоднакової довжини.

Якщо підійти по-путінськи, то можна і без дефектування, і без аналізу, і без усього іншого, а просто накинути покриття – їдьте,

– заявив він.

Однак, за його словами, невідомо, як цей міст далі поведеться за таких умов, зокрема, під залізничними вантажами. До того ж потрібен певний час на демонтаж відірваних прольотів та прилаштування нових. А вантажообіг уже впав приблизно вдвічі. Що є непоганим досягненням.

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