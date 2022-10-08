У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили, що рух Керченським мостом припинено. У Керчі для водіїв автомобілів, які не можуть проїхати, організували стоянку з водою та туалетами. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Росіяни готують переправу

Рух Кримським мостом повністю закритий. Зараз окупанти планують запустити поромну переправу через Керченську протоку. На під'їздах до мосту для водіїв розгортають пункти харчування та обігріву, працюють усі оперативні служби.

У Росморрічфлоті заявили, що судноплавство в Керченській протоці через "бавовну" на мосту не зупинялося.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Близько 6 ранку на Кримському мосту пролунав вибух. Місцеві жителі переконані, що це був приліт. Окупанти ж заявили, що це загорілась цистерна з паливом. Проте чому вона могла загорітися – традиційно змовчали.

Загалом внаслідок цього "несподіваного інциденту" обвалилась автомобільна частина мосту, а залізнична дорога пошкоджена.

В окупаційній "адміністрації" Криму також заявили, що судноплавні арки начебто не пошкоджені. Зараз росіяни намагаються загасити пожежу на мосту. За офіційними даними, постраждалих внаслідок ранкової пожежі на мосту немає.



Кримський міст готується зустрітися з морським дном / Фото з телеграма Стерненка

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