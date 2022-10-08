Про удар по Кримському мосту мріяли практично всі українці. І нарешті цей день настав. Хоч і достеменно невідомо, чиїх рук справа, сам факт руйнування переправи, якою користувалися вороги, – найкраща новина з самого ранку.

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Палають цистерни, дорожнє полотно знищене

Інформація про вибух поблизу Кримського моста надійшла зранку 8 жовтня. Невдовзі у мережі з'явилися фото та відео, які підтверджують, що атаки зазнав сам міст. І хоч спалахнуло на залізничному полотні, "втомився" і автошлях.

На відео, яке виклав у мережу глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, можна побачити ефектну пожежу на мосту. Видно, як гарно горять цистерни з паливом, яке цілком могли везти окупантам на фронт. Більше воно користі ворогові не принесе.

На Кримському мосту спалахнула потужна пожежа: відео

Палає настільки красиво, що ми не змогли оминути увагою також ці відео. Вони також демонструють масштаби займання. Крім того, якщо так далі піде, то скористатися переправою окупанти не зможуть узагалі.

Пожежа на Кримському мосту не вщухає: відео

На тлі цього блогер і активіст Сергій Стерненко закликав міняти шпалери на телефонах. За цим посиланням можна завантажити фото у повному розмірі. Ми ж залишимо для вас саме фото, щоб ви бачили, яка світлина може прикрасити ваш робочий стіл.



Ставте на шпалери пожежу у Кримському мосту / Фото з телеграма Стерненка

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