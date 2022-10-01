Так, є невійськовий та нескладний спосіб руйнування Кримського мосту. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Судноплавство в Керчинській протоці не припинялося й зараз Росія використовує її з максимальним навантаженням. Тож, попри те, що рух здійснюється фарватером та з обов'язковим лоцманським проведенням для великовантажних суден, трафік є дуже інтенсивним.

"Судна з осіданням до 8 метрів, що максимально дозволено в Керченській протоці, мають дуже велику інерцію. Якщо судно на ходу відхилиться на 10 метрів від фарватеру, де глибина 7,5 метра, ніякі буксири не зможуть і не встигнуть утримати його від обвалення прольоту мосту", – розповів Жданов.

Тобто пропонується, щоб завантажене судно, проходячи повним ходом Керченську протоку, відхилилося від фарватеру і врізалося в опору Керченського мосту,

– підкреслив військовий експерт.

Для такої операції необхідні щонайменше мотивований капітан судна та старший помічник і механік. У разі чого можна "виправдати" неприємність блекаутом, тобто відключенням головного двигуна, що часто трапляється під час маневрування на низьких обертах.

"Можна його не стільки зруйнувати, скільки вивести з ладу як мостовий проліт. Річ у тім, що треба припинити постачання озброєння через цю артерію, інакше буде дуже важко звільнити наші території, особливо півострів Крим", – підсумував військовий експерт.

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