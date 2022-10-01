Да, есть невоенный и несложный способ разрушения Крымского моста. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Кстати Данилов назвал условие, при котором Россия может сохранить целым Крымский мост

Как можно уничтожить Крымский мост

Судоходство в Керчинском проливе не прекращалось и сейчас Россия использует его с максимальной нагрузкой. Поэтому, несмотря на то, что движение осуществляется фарватером и с обязательной лоцманской проводкой для большегрузных судов, трафик очень интенсивный.

"Судное с оседанием до 8 метров, максимально разрешенное в Керченском проливе, имеет очень большую инерцию. Если судно на ходу отклонится на 10 метров от фарватера, где глубина 7,5 метра, никакие буксиры не смогут и не успеют удержать его от обрушения пролета моста”, – рассказал Жданов.

То есть предлагается, чтобы загруженное судно, проходя полным ходом Керченский пролив, отклонилось от фарватера и врезалось в опору Керченского моста,

– подчеркнул военный эксперт.

Для такой операции необходимы, по меньшей мере, мотивированный капитан судна и старший помощник и механик. В случае чего можно "оправдать" неприятность блекаутом, то есть отключением главного двигателя, часто встречающегося во время маневрирования на низких оборотах.

"Можно его не столько разрушить, сколько вывести из строя как мостовой пролет. Дело в том, что нужно прекратить поставки вооружения через эту артерию, иначе будет очень трудно освободить наши территории, особенно полуостров Крым", – подытожил военный эксперт.

Жданов назвал способ уничтожения Крымского моста: смотрите видео

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