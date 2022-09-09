Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, уничтожение крымского моста в разы ухудшит положение российских оккупантов на полуострове.

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Остров буквально окажется в осаде

Украинские военные уже нанесли военной инфраструктуре оккупантов в Крыму ужасный ущерб. Но уничтожение крымского моста приведет к еще худшим последствиям для россиян. У них появится как военная проблема – они не смогут почти ничего перебросить и вывезти с полуострова – так и экономическая.

У них Крым будет отрезан вообще. До постройки моста они пользовались паромной переправой. Если мы уничтожим мост, то у них вообще не будет путей снабжения. Тем более, если на этот момент у нас будут ракеты, с которыми мы сможем попадать по этим переправам, –

отметил Шейтельман.

Как следствие, оккупанты вообще не смогут поставлять в Крым какие-либо товары. А остров не способен без этого жить – там буквально закончится еда. Это прямой путь к тому, что в Крыму начнутся массовые протесты.

Пропагандистам легче объяснить условному жителю Барнаула ситуацию на полуострове. А вот жители Крыма уже ничего такого не будут воспринимать, если в магазинах ничего не будет, а уехать они тоже не смогут. Оккупанты не смогут удержать ситуацию под контролем.

Если мы сможем отрезать Крым от россии, вы понимаете, насколько высока политическая важность этой операции? Не знаю, реальна ли она сейчас. Но если получится, то еще и Крым будем освобождать изнутри, –

отметил Шейтельман.

Почему важно уничтожить крымский мост – объясняет Шейтельман: смотрите видео

Добавим, по мнению российского публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, падение путинского режима начнется не с потери Крыма. Проблемы для российского диктатора могут начаться уже тогда, когда Вооруженные Силы войдут в один важный временно оккупированный город.