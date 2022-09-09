Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, знищення кримського моста в рази погіршить становище російських окупантів на півострові.

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Українські військові вже завдали військовій інфраструктурі окупантів в Криму жахливих збитків. Але знищення кримського мосту зробить ще гірші наслідки для росіян. У них з'явиться як військова проблема – вони не зможуть майже нічого перекинути та вивезти з півострова – так і економічна.

В них Крим буде відрізаний взагалі. До побудови моста вони користувалися поромною переправою. Якщо ми знищимо міст, то в них взагалі не буде шляхів постачання. Тим паче, якщо на цей момент в нас будуть ракети, з яким ми зможемо влучати по цих переправах, –

зазначив Шейтельман.

Як наслідок, окупанти взагалі не зможуть постачати в Крим будь-які товари. А півострів не здатний без цього жити – там буквально закінчиться їжа. Це прямий шлях до того, що в Криму почнуться масові протести.

Пропагандистам легше пояснити умовному жителю Барнаула ситуацію на півострові. А-от жителі Криму вже нічого такого не сприйматимуть, якщо в магазинах нічого не буде, а виїхати вони теж не зможуть. Окупанти не зможуть втримати ситуацію під контролем.

Якщо ми зможемо відрізати Крим від росії, ви ж розумієте, наскільки висока політична важливість цієї операції? Не знаю, чи вона зараз реальна. Але, якщо вийде, то ще й Крим будемо звільняти зсередини, –

зазначив Шейтельман.

Чому важливо знищити кримський міст – пояснює Шейтельман: дивіться відео

Додамо, на думку російського публіциста із Вашингтона Андрія Піонтковського, падіння путінського режиму почнеться не з втрати Криму. Проблеми для російського диктатора можуть початися вже тоді, коли Збройні Сили увійдуть в одне важливе тимчасово окуповане місто.