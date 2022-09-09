Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він зазначив, що Залужний аналізував ситуацію з військової точки зору.

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За словами Піонтковського, саме на цьому ґрунтується теза Головнокомандувача ЗСУ про те, що може бути з росією, якщо у 2023 році українська армія звільнить Крим.

Що спричинить крах путінського режиму

Зокрема, Валерій Залужний у статті в співавторстві з Михайлом Забродським припустив, що у разі деокупації півострова можна вести мову лише про новий етап протистояння між Україною та росією.

З військової точки зору це правильно, а з політичної – ні. Не те, що з втратою Криму, а вже з втратою Херсона почнеться падіння путінського режиму,

– наголосив російський публіцист.

Як росіяни сприймають поразки на фронті в Україні

За його словами, те, що у росії не оголошують загальну мобілізацію, – дуже красномовний факт.

Це свідчить про те, що у російському суспільстві немає палкої підтримки війни в Україні. І будь-які невдачі російської армії дуже загострять політичну ситуацію,

– пояснив Піонтковський.

Він зазначив, що навіть якщо зараз путін почне знову змінювати військове командування через ганебні поразки окупантів на фронті, це не допоможе врятувати ситуацію.

Як ЗСУ допоможуть росіянам скинути путіна

Піонтковський вважає, що у російському суспільстві дедалі більше зростатиме невдоволення діями російського диктатора.

ЗСУ своїми перемогами нададуть росіянам переконливі аргументи, за допомогою яких вдасться зруйнувати путінську машину швидше, ніж до кінця 2023 року,

– зазначив публіцист.

Стрім Дарії Кудімової та Андрія Піонтковського: дивіться повне відео

Поразка путіна щодо України