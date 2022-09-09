Тому росія може готуватися до нападу на нову країну. Можливо, це буде Молдова. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Друга світова була легкою прогулянкою

Тоді росіяни мали статус людей, які борються з фашизмом. Зараз вони самі здобули ім'я фашистів.

Якщо Гітлер легко входив у Польщу та Чехію, то путін як Гітлер 21 століття взагалі втратив усі свої перспективи в Україні,

– сказав політолог.

Внутрішній спротив зростає

За словами Давидюка, військові перемогу в Україні росіяни хотіли замінити політичними. Мовиться про приєднання Запоріжжя, Херсонщини чи інших територій шляхом псевдореферендумів.

"А виявилося, що усі ці гауляйтери горять, бюлетені горять. Українці знищують ці склади вже із заповненими бюлетенями надзвичайно швидко", – відзначив він.

За даними розвідки, операція з внутрішнього спротиву на тимчасово окупованих територіях є дуже вдалою. Її продовжуватимуть фінансувати, щоб росіяни взагалі не контролювали ці території й туди повернулася українська влада.

Я бачу надзвичайно катастрофічну політику путіна, яка призвела його в тупик,

– наголосив Микола Давидюк.

Наступна спроба путіна – G-20, який він намагатиметься використати для перемовин і тиску на Україну з метою підписання невигідних для нас умов.

У путіна повністю зламана логістика

Сьогодні постачання якісного озброєння у росію неможливе. З 4 танків, у кращому випадку, роблять один. Ба більше, росія опустилася до північнокорейських зразків кінця 50-х – 60-х років.

Путін дожився до "ніщєбродства", коли почав купувати зброю у Північної Кореї. Не в Бразилії, не в США, не в Німеччини, не в Франції, навіть не в Єгипту,

– сказав політолог.

Резервів та запасів, щоб воювати в росії немає. Якщо на росію зараз нападе якась країна, зауважує Давидюк, росію розірвуть на часини. Адже путін перекидає усі сили на український фронт.

"Віддаючи все, знімаючи з кордонів, з азійського фронту, з півночі. санкт-петербург – голий зараз. Суперстратегічне місто зараз голе, він забрав звідти усю зброю. Якщо Грузія зараз нападе – вона поверне свої території. Якщо хтось з кавказьких республік захоче стати вільними – вони одразу отримають це", – переконаний політолог.

І абсолютна заслуга в цьому належить Україні. Саме наша держава наразі бореться за свободу усієї Європи.

Ми довели його до ручки. Тому сьогодні мають включатися інші гравці й виборювали свою незалежність,

– підсумував він.

росіяни тікають, путін в тупіку, нова країна для нападу: дивіться відео