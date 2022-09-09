Арестович розповів, що у путіна – нервовий тік. Він прокоментував нелогічність заяв очільника кремля.

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Що сказав Арестович

Радник Офісу Президента зауважив, що путін демонструє розлад особистості. За його словами, у президента росії все дуже погано, починаючи з жестів і закінчуючи формулюваннями.

Як він заявив, що росія нічого не втратила у цій війні. І це в день, коли повідомили про 50 тисяч солдатів, що загинули. У день, коли йде два контрнаступи. Він каже, що росія зміцнила свій суверенітет... Втративши третину армії?

– додав Арестович.

Фейгін оцінив стан здоров’я путіна

Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін розповів 24 каналу, що реальний стан здоров'я президента країни-агресорки владіміра путіна – невідомий. Втім, його справжній психологічний стан та натура сильно проявляються.

Президент країни-агресорки зовсім не виглядає, як лідер й вже погано себе контролює. На його думку, фізичний стан путіна не пов'язаний з тим, що він сіпається та має нервовий тік. Ймовірніше, це не загрожує самопочуттю очільника кремля, але робота його нервової системи й не сприяє здоров'ю.

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