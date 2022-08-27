Про це у новому інтерв'ю розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами найближчим часом стане зрозуміло, яке із захворювань путіна зрештою візьме верх.

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Чи є свідчення, що стан путіна справді погіршується

Скібіцький зауважив, що насправді інформація про самопочуття путіна ретельно приховується. Проте достеменно відомо, що стан його здоров'я складний.

Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо,

– прокоментував він.

Однак навіть попри наявність комплексу захворювань, російський президент буде воювати до кінця своїх днів.

Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – хибно,

– пояснив представник ГУР Міноборони.

Скібіцький додав, що у путіна одна мета, яку той неодноразово озвучував – воювати, як і Петро I, до того часу, доки не вдасться захопити всіх територій, про які він давно мріяв. І це не приховується – відповідну інформацію можна знайти в усіх програмних статтях російського диктатора.

Для України це означає, що росія готова вести війну на виснаження.

"На жаль, це ж не тільки бажання путіна. Але є 73% населення, яке підтримує цю війну, вони готові воювати до перемоги", – підсумував Скібіцький.

Що відомо про хвороби путіна:

Чутки про те, що в російського президента рак з'явилися давно. Це навіть підтвердили наближені до нього особи. Проте джерела щоразу залишаються анонімними. Так, ЗМІ дізнались що лікарі прогнозують Володимиру Путіну максимум 3 роки.

Глава військової розвідки України Кирило Буданов наголосив, що в путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – рак. Але він попередив, що очікувати на швидку смерть президента – не варто.

В Офісі Президента України розповідали ще мають дані про те, що путіну викликали швидку допомогу.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів наголосив, що вкиди про хвороби та можливу смерть путіна є одним із методів інформаційної війни.

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