Тим часом люди у мережі публікують все більше відеопідтверджень хвороби російського президента.

Важливо Путін хворий на рак, – Буданов заявив, що в Росії готують держпереворот

Так під час презентації у російському місті Кронштадті на путіна напали комарі. Цікаво, що російський лідер відганяв їх лише лівою рукою, права ж нерухомо звисала.

І КДБістською звичкою тримати її ближче до зброї цього вже не пояснити,

– пишуть у мережі.

У путіна проблема з рукою та комарами: дивіться відео

путін хворий на рак

У липні розвідка США заявила, що владімір путін хворий на рак. Схоже, у квітні він пройшов курс лікування від раку на запущеній стадії. Про це пише видання Newsweek з посиланням на трьох керівників американської розвідки, які читали цей документ.

Ці ж люди, які представляють три окремі розвідувальні служби, стурбовані тим, що путін стає дедалі більше параноїдальним, коли мовиться про утримання влади, статусу. Такий стан російського лідера лише поглиблює складний та непередбачуваний розвиток подій в Україні.

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