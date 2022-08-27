Це було сформульовано напередодні Майдану 2003 – 2004 років. І стало зрозуміло, що це початок кінця для самого автора висловлювання.

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Так відбувається завжди з усіма, хто вірить у свою всесильність. Просто тому, що вони втрачають зв'язок із реаліями.

Але головне – над проявою морально потворної вседозволеності, а тому що втрачається мета дії, залишаються – лише засоби. Далі – розмивається грань між добрим і поганим вчинком. У тому числі на рівні внутрішнього сприйняття, що важливо – коли поганий звинувачує доброго.

Проблема людей, які мають владу і гроші, не в тому, що вони їх використовують, а в тому, на що і як вони їх використовують.

Що трапилося з росією?

Хибні уявлення й надалі завдання лідера породили хибні пропозиції від виконавців. Одне з них – війна.

Лідер хоче повернення імперії, челядь, мотивована збагаченням та особистими інстинктами – каже, що все можливо. Чому б їм не заробити, якщо цього хоче лідер. У результаті, якщо спитати у когось, заради чого ця війна – навряд, можна отримати виразну відповідь.

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Різні західні лідери, навіть Шольц кажуть, що війна готувалася давно, і всі спроби переговорів – лише видимість.

Але що найбільш парадоксальне?

Що росія, яка мала всі перспективи для реального лідерства на пострадянському просторі, пішла шляхом конфлікту. У широкому значенні слова. Причому гібридного.

Коли суб'єкту агресії забракло навіть сміливості та обґрунтованості вийти з відкритою позицією та заявити про свої цілі. Виявилося, що для "сильної" росії куди простіше ховатися за спинами жертв та виконавців.

Ну, что ж. Гибриду – гибридово.

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