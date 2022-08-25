росіяни тижнями накопичували ракети, щоб потім одного дня вдарити більш масово, ніж ми звикли. Щоб у Києві час без тривог був коротшим, ніж час із тривогами.

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Чи був у цьому військовий сенс?

Навряд чи. Це як відкривати метро до пам'ятної дати. Тупа радянська традиція. Що то було тоді? Типова істерика. Від безсилля.

Істерики йдуть у хід, коли інших аргументів не залишилося. Коли перестав працювати, навіть аргумент військової сили. Істерики – це завжди як явка з повинною. Визнання своєї поразки.

путін повівся як класичний чоловік-аб'юзер, від якого пішла дружина, а він на річницю розставання влаштував бешкет і п'яним кричав, що вона тільки його. Вкотре продемонструвавши, що колишня дружина ухвалила правильне рішення. Позбувшись цього неадеквату.

Путін хотів зіпсувати свято? І навпаки наголосив на його важливості. Ті гості, хто хотів привітати нас, і так прийшли. Важливі гості та справжні друзі. А цьогорічний парад на Хрещатику такий, якому не страшні російські ракети.

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путін знову показав причини війни

Не міфічний вступ до НАТО, якого не було б. Ні осоромлені денацифікації та демілітаризації. Це саме українська незалежність. Вона не дає йому спати ночами. І з нею він нічого не може вдіяти.

Путін кричав про НАТО, яке повзе до кордонів росії. Але фіни та шведи вступили до НАТО, і путін зміг відповісти лише чорним піаром на фінську прем'єр-міністерку. А українська незалежність змусила його розпочати війну. Поставити все на кін. І програти.

Ми ще не виграли, ми платимо шалену ціну за незалежність, але путін уже програв. І він це знає. І тому влаштовує істерику від безсилля на День Незалежності України. Найважливіший день для нього на рік. І найважливіший день для нас. Тепер найважливіший.

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