Український урок для Заходу
Але в нашому світі потрібно чітко розрізняти, де Добро і де Зло. Хотіти і бути здатним жертвувати у боротьбі за перше і проти другого.
Про головне Українці переможуть у війні завдяки тому, про що росіяни навіть не здогадуються
Цього катастрофічно не вистачає Заходу, який любить комфорт, але це – передумова його виживання.
Варте уваги В москві божеволіють від злості: коли і чому шайка путіна увімкне задню із зерновим перемир'ям
Українські Герої закрили собою решту цивілізованого світу від варварської орди / Фото "Вікна-новини"
"Слава Україні" лунатиме по всьому світу
Тепер в нас спільна доля із цивілізованим світом: якщо виграємо ми, виграє і він. Тому і День Незалежності має святкувати разом з нами. Як своє свято.
Щоб "Слава Україні! Героям Слава!" говорив увесь світ, розуміючи значення цих слів. Може і з акцентом, але зі спільним серцем. З Днем Незалежності!
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