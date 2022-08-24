Український урок для Заходу

Але в нашому світі потрібно чітко розрізняти, де Добро і де Зло. Хотіти і бути здатним жертвувати у боротьбі за перше і проти другого.

Про головне Українці переможуть у війні завдяки тому, про що росіяни навіть не здогадуються

Цього катастрофічно не вистачає Заходу, який любить комфорт, але це – передумова його виживання.

Україна – це простір людей, росія – її антипод. Люди, які мають справжні цінності й готові за них боротися до кінця, – довести це світові є нашою місією.

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Українські Герої закрили собою решту цивілізованого світу від варварської орди / Фото "Вікна-новини"

"Слава Україні" лунатиме по всьому світу

Тепер в нас спільна доля із цивілізованим світом: якщо виграємо ми, виграє і він. Тому і День Незалежності має святкувати разом з нами. Як своє свято.

Щоб "Слава Україні! Героям Слава!" говорив увесь світ, розуміючи значення цих слів. Може і з акцентом, але зі спільним серцем. З Днем Незалежності!

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