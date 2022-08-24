Украинский урок для Запада
Но в нашем мире нужно четко различать, где Добро и где Зло. Хотеть и быть способным жертвовать в борьбе за первое и против второго.
О главном Украинцы победят в войне благодаря тому, о чем россияне даже не догадываются
Этого катастрофически не хватает Западу, который любит комфорт, но это предпосылка его выживания.
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Украинские Герои закрыли собой остальной цивилизованный мир от варварской орды / Фото "Окна-новости"
"Слава Украине" будет звучать по всему миру
Теперь у нас общая судьба с цивилизованным миром: если мы выигрываем, выиграет и он. Потому и День Независимости должен праздновать вместе с нами. Как свой праздник.
Чтобы "Слава Украине! Героям Слава!" говорил весь мир, понимая значение этих слов. Может и с акцентом, но с общим сердцем. С Днем Независимости!
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