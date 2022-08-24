Овечья шкура для убийц

Главный критерий таков. Надо исходить из того, что россия пошла на стамбульские договоренности только по одной причине – им очень нужно прекращение огня и перемирие (с известными целями), и они рассматривают зерновые договоренности как шаг к прекращению огня.

Интересное Независимость не произошла сама собой: чье у нее лицо

Так что они нарушат зерновые договоренности, как только поймут, что любые переговоры с Украиной о прекращении огня – это несбыточные мечты.

Бык уже увидел красную тряпку

Ну а с 23 августа нужно быть еще более внимательными, потому что партнер по "зерновой инициативе" – президент Турции – совершенно однозначно высказался по поводу деоккупации Крыма.

Советуем Новым символом россии стали мертвые псковские десантники: кто уже перенимает эстафету

И даже сказал, что "Турция выступает за справедливый мир, в основе которого лежит территориальная целостность и суверенитет Украины". Уверены, что в москве уже сходят с ума от злости.

Актуальное – 5 признаков того, что россия нужна пауза в войне, а не зерновое перемирие: смотрите видео