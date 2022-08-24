Столбы Независимости

1. Защитников и защитниц, держащим небо над страной и границу вокруг.

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2. Волонтеров, которые непрерывно их поддерживают.

3. Дипломатов и тысячи других людей без должностей, ежедневно продвигающих украинский интерес на мировой арене.

4. Художников и художниц, которые лелеют образ Украины в нашем воображении и создают смыслы, наполняющие нашу жизнь.

5. Предпринимателей, держащих экономику, рабочие места и надежду на будущее.

6. Реформаторов, которые пытаются улучшить пылающий украинский самолет на лету.

7. Активистов и активисток, которые удерживают нас от превращения в маленькую россию.

8. Каждого и каждой из вас за вашу веру и преданность.

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Огонь закаленных не жжет

Нации – это коллективное представляемое. Никто не видел нацию и не щупал ее руками, потому что нации живут в коллективном представлении миллионов людей, но в то же время они не менее реальны, чем чашка кофе на вашем столе.

Коллективное представляемое становится реальностью через веру и поступки каждого конкретного человека. То, во что верили украинские пророки, стало реальностью столетие спустя, и это не произошло само собой – это произошло усилиями, потом, кровью миллионов людей нескольких поколений. Наши предки и мы превратили абстрактную идею украинской независимости в реальность. Поблагодарим их и себя.

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