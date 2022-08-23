Неправовая "коллизия"

Вопрос о том, сталкивались ли вообще с утилитарным измерением этого жеста те, кто вчера массово и внезапно обнаружили его обсценное значение, не задаю. Потому что скорее нет, чем да.

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2. Нарушает ли эта версия с загнутым безымянным пальцем также и гендерное равенство, ведь все же там двойная?

3. Является ли теперь, после действительно неудачных попыток увязать этот жест с государственными символами Украины, дальнейшее соответствующее применение пальцев по тому же утилитарному и гендерно несбалансированному назначению составом части 1 статьи 338 Уголовного кодекса Украины, в частности, если такое делать публично, а также будет ли состав преступления в публичном применении такого жеста и без того самого утилитарного назначения и без желания принять участие во флешмобе, просто как лайка?

4. Изменит ли гипотетическую квалификацию по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса Украины ситуация демонстрации военнослужащими Вооруженных Сил Украины указанного обсценного жеста в сторону врага с целью выражения своего отношения к захватчикам и их деморализации?

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Экскурс в историю жестов

Ну и напомню, что исторический анекдот о среднем палец английских лучников в битве при Азенкуре является, скорее, анекдотом. Нет, они его там показывали французам, но не придумали. Ибо "факи" тыкали еще древние греки.

А вот прямой китайский аналог чисто европейского "фака" – это кукиш, который на земли Украины когда-то занесли, угадайте кто. При этом основания такой разницы чисто физиологические; погуглите, что там с этим у китайцев, почему они до среднего пальца не дотягивают.

Поэтому все же ставлю в выборе обсценных жестов на средний палец. Потому что он не только европейский, но и гендерно сбалансированный. Ну а с тризубцем, если серьезно, все понятно – жест Черновола, конечно, самый лучший.

К теме – в Украине разразился скандал вокруг нелепого флешмоба с неприличным жестом: смотрите видео