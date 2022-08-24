Соревнование "груз 200"
башкортостан – 189. волгоградская область – 170. забайкалье – 140. оренбургская область – 138. чечня – 133. челябинская область – 129. пермский край – 122. ростовская область – 122. северная осетия – 111. татарстан – 117. свердловская область – 116. саратовская область – 115. алтайский край – 113. ставропольский край – 106. самарская область – 105.
Советуем Онуфрий кормит пленных оккупантов шоколадками, пока на Киев нацелены 30 "Калибров"
Для сравнения:
- москва – 17.
- Санкт-Петербург – 41.
- Временно оккупированный Севастополь – 52.
Отток людей к Москве и ближе к ней привел к истощению. Поэтому кремль яростно ворует украинских детей тысячами. В этом регионе на общем фоне выделяются области, в которых дислоцируются большие воинские части.
Актуальное Как россиянам удалось построить свою "цивилизацию" и что ее уничтожит
Дальше будет хуже
Депрессивный псков с большим количеством мертвых десантников на границе ЕС – это нынешний символ россии. По скользкой дорожке пскова уверенно двигается калининград, который в последние годы чувствовал себя вполне неплохо. Там даже производства развивались. Плюс жены с детьми военных во весь рост пользовались благами ненавистных стран НАТО.
Ограничение на выдачу шенгенских виз для россиян этим регионом в бытовом плане ударит сильнее всего. Он неизбежно превратится в отсталую дыру. Там и сейчас советское наследие шокирует. Отомрет все более или менее развитое.
После коварных планов Финляндии и Эстонии усилить взаимную оборону балтийский флот станет еще более декоративным, чем Черноморский. Подсчет утрат живой силы с наложением техники указывает, как усыхает военный потенциал россии.
Достойно внимания – почему некоторых россиян перестали мотивировать деньги за участие в войне против Украины: смотрите видео