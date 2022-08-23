Заигрывание с убийцами
"Дорогие братья, хочу поздравить вас с праздником… И хочу пожелать вам здоровья, и чтобы Господь вернул вас в свое отечество и свои семьи".
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Далее начал рассказывать о том, что матери ни в Украине, ни в россии не должны встречать своих мертвых сыновей. Что это можно остановить не силой оружия, а силой правды человека, а божественной любовью.
Онуфрий проповедует это в Киеве. Сейчас, когда на Украину нацелено 30 ракет "Калибр", и все понимают, что Киев – самая лакомая цель для врага. Он не проповедует это в бункере путину, не проповедует в оккупированном Мариуполе, Херсоне или хотя бы в Харькове во время артиллерийского обстрела. Почему бы не проповедовать это самолетам, сбрасывающим авиабомбы? Или калибрам с искандерами?
Глава РПЦ в Украине Онуфрий говорит, что сила оружия и человеческая правда не имеют веса. Как раз в то время, когда Украине критически необходимо западное дальнобойное оружие и самолеты для выживания. И когда обществу так важна справедливость и наказание убийц, насильников, палачей, воров, пропагандистов, коллаборантов. Как отдававших приказы, так и непосредственных исполнителей.
Ода РПЦ
Далее Онуфрий сказал, что РПЦ хочет, чтобы был мир, что московская церковь всегда делала все, чтобы российские и украинские народы жили в мире, согласии, в любви.
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По мнению главы УПЦ МП, украинцы и pocияне вышли исторически из одной купели крещения. Но "получилось то, что получилось". И просит, чтобы наши правители обрели мужество и мудрость обрести "слово любви", которым останавливается всякое зло.
Вновь распространение пропагандистских мифов, нежелание называть вещи своими именами, "политики нас поссорили" и жажда отмыть граждан от ответственности за содеянное.
Сладости для палачей детей
Напоследок Онуфрий пожелал оккупантам, чтобы Бог их оберегал и всех людей, "находящихся на поле брани по своей воле или не по своей воле". И пожелал всего лучшего. И потом пригласил в свой кабинет для неформальной встречи. Подарил по иконке, книжечке и шоколадке. И сказал, что если кто-то из российских солдат хочет пошептаться с ним наедине, он охотно.
Сдерживая приступы тошноты, я посмотрела всю встречу. Не знаю, какие еще доказательства нужны, чтобы заставить РПЦ уйти из Украины. Может, мы ждем, пока Онуфрий лично сбросит бомбу с самолета или запустит крылатую ракету? А до этого "все не так однозначно с УПЦ МП, давайте не раскалывать общество". Хотите шоколадку?
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