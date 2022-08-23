Заигрывание с убийцами

"Дорогие братья, хочу поздравить вас с праздником… И хочу пожелать вам здоровья, и чтобы Господь вернул вас в свое отечество и свои семьи".

Актуальное россияне хотят отодвинуть украинские войска от Херсона: что из этого выйдет

Далее начал рассказывать о том, что матери ни в Украине, ни в россии не должны встречать своих мертвых сыновей. Что это можно остановить не силой оружия, а силой правды человека, а божественной любовью.

Онуфрий проповедует это в Киеве. Сейчас, когда на Украину нацелено 30 ракет "Калибр", и все понимают, что Киев – самая лакомая цель для врага. Он не проповедует это в бункере путину, не проповедует в оккупированном Мариуполе, Херсоне или хотя бы в Харькове во время артиллерийского обстрела. Почему бы не проповедовать это самолетам, сбрасывающим авиабомбы? Или калибрам с искандерами?

Глава РПЦ в Украине Онуфрий говорит, что сила оружия и человеческая правда не имеют веса. Как раз в то время, когда Украине критически необходимо западное дальнобойное оружие и самолеты для выживания. И когда обществу так важна справедливость и наказание убийц, насильников, палачей, воров, пропагандистов, коллаборантов. Как отдававших приказы, так и непосредственных исполнителей.

Ода РПЦ

Далее Онуфрий сказал, что РПЦ хочет, чтобы был мир, что московская церковь всегда делала все, чтобы российские и украинские народы жили в мире, согласии, в любви.

Так и есть, РПЦ, то есть УПЦ MП, на протяжении всей истории была прибежищем коллаборантов, российской агентуры и ретранслятором кремлевской пропаганды. Была и остается, не особенно это скрывая.

Советуем Антоновский мост – все: изменят ли ситуацию последние конвульсии оккупантов

По мнению главы УПЦ МП, украинцы и pocияне вышли исторически из одной купели крещения. Но "получилось то, что получилось". И просит, чтобы наши правители обрели мужество и мудрость обрести "слово любви", которым останавливается всякое зло.

Вновь распространение пропагандистских мифов, нежелание называть вещи своими именами, "политики нас поссорили" и жажда отмыть граждан от ответственности за содеянное.

Сладости для палачей детей

Напоследок Онуфрий пожелал оккупантам, чтобы Бог их оберегал и всех людей, "находящихся на поле брани по своей воле или не по своей воле". И пожелал всего лучшего. И потом пригласил в свой кабинет для неформальной встречи. Подарил по иконке, книжечке и шоколадке. И сказал, что если кто-то из российских солдат хочет пошептаться с ним наедине, он охотно.

Сдерживая приступы тошноты, я посмотрела всю встречу. Не знаю, какие еще доказательства нужны, чтобы заставить РПЦ уйти из Украины. Может, мы ждем, пока Онуфрий лично сбросит бомбу с самолета или запустит крылатую ракету? А до этого "все не так однозначно с УПЦ МП, давайте не раскалывать общество". Хотите шоколадку?

Актуальное – действительно ли УПЦ МП окончательно порвала с москвой: смотрите видео