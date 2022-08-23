Оккупантам припекло

После непродолжительной перегруппировки своих сил и средств в районе Херсона и севернее него противник перешел к активным наступательным действиям на направлениях Правдино – Таврическое и Александровка – Таврическое. Судя по всему, главный смысл этих атак – стремление отодвинуть украинские войска от дороги Станислав – Херсон на участке Широкая Балка – Белозерка.

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По предварительным данным, в атаках участвует по меньшей мере 2 БТГр из состава 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии, усиленных отдельными подразделениями 126-й мотострелковой бригады 22-го армейского корпуса.

Отдельно противник также пытался контратаковать по направлению Зеленый Гай – Благодатное и Киселевка – Благодатное (район Посад – Покровское) силами и средствами 22-го армейского корпуса при поддержке 1 БТГр из состава 64-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.

О результатах этих контратак говорить рано, потому что бои еще продолжаются. Однако их смысл вполне понятен – командование войск противника стремится отодвинуть передовые подразделения ВСУ на наиболее угрожающих, по его мнению, участках Херсонского направления.

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ВСУ уже начеку

Не думаю, что эти атаки являются чем-то большим в этом контексте. В отличие от того, что происходит западнее и юго-западнее Снигиревки.

Очевидно, что противник этой активностью стремится нивелировать возможности украинского командования сманеврировать силами и средствами по фронту и усилить левый фланг своей тактической группировки, подошедшей на ближние подступы к Херсону.

Это в высшей степени наивно, но пусть пробуют, если им некуда девать с большими потугами пополненные резервы из состава 5-й и 35-й общевойсковых армий или завелись "лишние" солдатики с военной техникой. Потому что по всем признакам командование Сил обороны Украины было готово к такому развитию событий под Херсоном и ожидало "контрнаступательную лихорадку" противника.

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