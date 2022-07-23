Соответствующую информацию руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал 22 июля в эфире телевизионного марафона "Единые новости". Ранее Буданов рассказывал, что москва готовит "референдум" в Херсонской и Запорожье на 11 сентября.

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Буданов прокомментировал данные о наступлении россиян в Херсонской области

Кирилл Буданов ответил на вопрос, к чему оккупанты готовятся и есть ли у них резервы наступать на Херсонском направлении.

Как руководитель разведки могу вам совершенно прямо сказать, что ничего особенного там сейчас не происходит,

– заявил Буданов.

Глава украинской разведки призвал людей не верить в сообщения, иногда появляющиеся в СМИ. Ведь многие ведут сейчас информационную войну, используя манипулирование информацией, подталкивая наших граждан к панике. По мнению Буданова, говорится именно о такой ситуации.

"Ничего неординарного там (речь о Херсонщине – 24 канал) не происходит. И нет сейчас у россии на тех направлениях (Херсонском, Николаевском, Криворожском – 24 канал) таких резервов, которые могли бы как-то кардинально изменить ситуацию", – заверил глава украинской разведки.

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