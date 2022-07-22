Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире канала ФЕЙГИН.LIVE. Сейчас захватчики пытаются сделать все по улучшению своего положения, однако ситуация для врага остается плачевной.

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Повтор "Иловайска", но для россиян

Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины полностью установили контроль над Потемкиным и частично освободили Ольгино – населенные пункты, расположенные с двух сторон от Высокополья.

Стоит отметить, что советник главы Офиса Президента уточнил, что сообщение о частичном освобождении Ольгиного согласовано с военными.

В самом же Высокополье находится более 1000 оккупнатов. Арестович назвал это повторением "Иловайска", правда, роли изменились. Сейчас оккупанты в тактическом окружении. 21 июля они пытались выйти из него, но неудачно.

По словам Арестовича, сейчас оккупанты окружены на три четверти, то есть фактически на 75%.



Оккупанты в Херсонской области попали в окружение / DeepStateMAP

Советник главы Офиса Президента предположил, что российское командование не спешит спасать оккупантов из-за деморализации после серии ударов ВСУ с помощью HIMARS по их целям.

Кроме того, на одном из участков фронта наши воины перерезали оккупантам дорогу, что усложнило для них маневрирование по линии столкновения.

Оккупанты могут обеспечить Украине обменный фонд

Алексей Арестович отметил, что российское командование опасается, чтобы ситуации, такая как в Высокополье, не повторилось в Великой и Малой Александровке и Давыдовом Броде.

Советник главы Офиса Президента отметил, что данные о том, что оккупанты просили коридор из Высокополья пока нуждаются в уточнении. Однако ситуация зеркальна Иловайскому котлу. Тогда российское командование нарушило все договоренности и расстреляло украинских воинов. Поэтому Арестович отметил, что соблазн похоронить оккупантов в Высокополье есть, но Украина не будет опускаться до уровня россии и, вероятнее всего, ВСУ предложат захватчикам просто сдаться.

Если захватчики из Высокополья сдадутся в плен, это существенно увеличит обменный фонд Украины, да еще позволит увеличить запасы оружия.

Мы не предоставим им коридор. Если они не захотят сдаться – их судьба будет решена. Тысяча бойцов в плену – это хорошая подпорка,

– подчеркнул Арестович.

Советник главы ОП отметил, что оккупанты держатся уже более 2 недель, поскольку у них могут быть запасы оружия. Однако на сколько этих запасов хватит – пока вопрос времени.

Арестович отметил, что это первый для россиян котел в полномасштабной войне, но не последний.

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