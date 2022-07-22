Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это может случиться уже в ближайшее время.

Есть предпосылки для успеха ВСУ на Юге, – военный эксперт

На "жест" может повлиять Антоновский мост

Михаил Подоляк отметил, что уничтожение Антоновского моста заставит оккупантов снова объявить о "жесте доброй воли" и убежать из Херсона.

Как только он (Антоновский мост – 24 канал) перестанет функционировать, россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон,
– подчеркнул Подоляк.

Почему Антоновский мост важная цель

Интересно – Фесенко о планах путина: смотрите видео