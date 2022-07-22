Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это может случиться уже в ближайшее время.

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На "жест" может повлиять Антоновский мост

Михаил Подоляк отметил, что уничтожение Антоновского моста заставит оккупантов снова объявить о "жесте доброй воли" и убежать из Херсона.

Как только он (Антоновский мост – 24 канал) перестанет функционировать, россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон,

– подчеркнул Подоляк.

Справка . После серии мощных ударов по острову Змеиный, российские оккупанты были вынуждены бежать. Однако признать свое поражение в России не могли, поэтому тамошнее минобороны цинично заявило, что выход кафиров с острова – " жест доброй воли " россиян.

Почему Антоновский мост важная цель

Вооруженные Силы Украины 19 июля нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать , когда ВСУ будут выжимать их из Херсона.

В Министерстве обороны Великобритании называют этот мост главной уязвимостью россиян , ведь это один из двух путей для перевозки техники или отступления.

После обстрелов Антоновского моста Михаил Подоляк посоветовал оккупантам убираться из Херсона , потому что их будут ждать только постоянные обстрелы.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что россияне вздумали возвести новую переправу через Днепр , однако вероятность успеха этого плана чрезвычайно низка.

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