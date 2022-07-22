Враг решил построить новую переправу через Днепр

Об этом рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, российские оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра.

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У россиян возникли проблемы с восстановительными работами на Антоновском мосту из-за отсутствия документации. Поэтому враг решил построить новую переправу через Днепр.

С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе,

– написал Юрий Соболевский.

Какое значение имеет Антоновский мост

Вооруженные Силы Украины 19 июля нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Если мост взорвать, то оккупантам не будет как отступать, когда ВСУ будут вытеснять их из Херсона.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Антоновский мост – ключевая уязвимость для российских сил. Причина в том, что это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые россия может поставлять или выводить свои войска с территории, оккупированной ею к западу от реки.

В Офисе Президента после удара по Антоновскому мосту посоветовали россиянам покинуть Херсон. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что захватчиков ждут постоянные обстрелы, если они не покинут оккупированную территорию.

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